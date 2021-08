Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Finistère, Saint-Pol-de-Léon Les mardis de l’artichaut en musique Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistère

Les mardis de l'artichaut en musique 2021-08-10 09:00:00 – 2021-08-10 13:00:00 Place de l'Evéché Maison de l'artichaut

Saint-Pol-de-Léon Finistère La confrérie de l’artichaut propose à la maison de l’artichaut des animations autour de la culture d’artichaut, avec démonstrations culinaires, dégustations et vente de légumes le tout en musique avec les Sonneurs du Trieux (musique celtique traditionnelle). +33 6 44 02 18 87 La confrérie de l’artichaut propose à la maison de l’artichaut des animations autour de la culture d’artichaut, avec démonstrations culinaires, dégustations et vente de légumes le tout en musique avec les Sonneurs du Trieux (musique celtique traditionnelle). dernière mise à jour : 2021-06-18 par

Lieu Saint-Pol-de-Léon Adresse Place de l'Evéché Maison de l'artichaut