Les mardis de l’artichaut avec animations musicales Saint-Pol-de-Léon, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Saint-Pol-de-Léon. Les mardis de l’artichaut avec animations musicales 2021-07-20 09:00:00 – 2021-07-20 13:00:00 Place de l’Evéché Maison de l’artichaut

Saint-Pol-de-Léon Finistère La confrérie de l’artichaut propose à la maison de l’artichaut une animation musicale avec : KOROLL DIGOROLL – Guimaëc et le groupe FRIANDISY (Musique folk irlandais -avec chanteuse).

confrerie.artichaut@gmail.com http://confrerie-artichaut-bretagne.blogspot.com/

Des animations autour de la culture d’artichaut, démonstrations culinaires, dégustations, vente de légumes seront proposées. dernière mise à jour : 2021-06-17 par

