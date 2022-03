LES MARDIS DE L’ART Sérignan Sérignan Catégories d’évènement: Hérault

Sérignan

LES MARDIS DE L’ART Sérignan, 5 juillet 2022, Sérignan. LES MARDIS DE L’ART Sérignan

2022-07-05 18:00:00 – 2022-07-05 23:00:00

Sérignan Hérault Plus d’une cinquantaine d’artisans de notre destination vous donne rendez-vous en plein coeur de Sérignan, sous les platanes, pendant tout l’été.

Découvrez leur travail et leur savoir-faire : peintres, bijoutiers, sculpteurs, créateurs de vêtements… Les artisans de notre destination vous donnent rendez-vous en plein coeur de Sérignan, sous les platanes, pendant tout l’été. Découvrez leur travail et leur savoir-faire : peintres, bijoutiers, sculpteurs, créateurs de vêtements… Plus d’une cinquantaine d’artisans de notre destination vous donne rendez-vous en plein coeur de Sérignan, sous les platanes, pendant tout l’été.

Découvrez leur travail et leur savoir-faire : peintres, bijoutiers, sculpteurs, créateurs de vêtements… com gaudry

Sérignan

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Sérignan Autres Lieu Sérignan Adresse Ville Sérignan lieuville Sérignan Departement Hérault

Sérignan Sérignan Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/serignan/

LES MARDIS DE L’ART Sérignan 2022-07-05 was last modified: by LES MARDIS DE L’ART Sérignan Sérignan 5 juillet 2022 Hérault Sérignan

Sérignan Hérault