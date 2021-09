Muret La Turbine Haute-Garonne, Muret Les Mardis de la Turbine sur le thème : bio et local, accessible à tous ? La Turbine Muret Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Muret

Les Mardis de la Turbine sur le thème : bio et local, accessible à tous ?

La Turbine, le mardi 14 septembre à 19:00

Au travers d’exemples concrets et innovants, l’association 3PA, qui œuvre pour une transition écologique au service de l’humain et du territoire depuis 2004, nous propose un diaporama du bio-local accessible, aujourd’hui et demain, sur notre territoire. Nous aurons le plaisir de vous accueillir en présentiel et mettons également en place une visio pour ceux qui choisiront de rester à distance. ⚠️ ATTENTION : Soirée limitée à 30 places. Inscription obligatoire. Un cocktail clôturera cette soirée. Port du masque et présentation du pass sanitaire obligatoires Pour nous rejoindre en visio conférence, cliquez sur [ce lien](https://us02web.zoom.us/j/89082052979?pwd=SEo4RHd1TVFvV3pmMnNLd3RNUEhWZz09) : ID de réunion : 890 8205 2979 Code secret : 988622

Gratuit – Réservation obligatoire

La Turbine 22 rue de Louge Muret

