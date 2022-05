Les Mardis de la Presqu’île Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: 22120

Saint-Brieuc

Les Mardis de la Presqu’île Saint-Brieuc, 9 août 2022, Saint-Brieuc. Les Mardis de la Presqu’île Place de l’église Mairie Hillion 2 rue de la Tour du fa Saint-Brieuc

2022-08-09 18:30:00 – 2022-08-09 21:30:00 Place de l’église Mairie Hillion 2 rue de la Tour du fa

Saint-Brieuc 22120 Les Mardis de la Presqu’île, marchés-concerts dans le bourg d’Hillion avec food-trucks et artisans locaux, accueillent Agav, les filles et Christopher avec leur projet « un voyou dans la ville ». Ces artistes costarmoricains opèrent depuis 2018 dans un courant « french pop » où ils ont chacun sorti de nombreux singles. Avec un amour commun pour la pop française des années 80 ils s’associent pour créer un nouveau projet. accueil@hillion.bzh +33 2 96 32 21 04 https://mairie-hillion.fr/fr/ Les Mardis de la Presqu’île, marchés-concerts dans le bourg d’Hillion avec food-trucks et artisans locaux, accueillent Agav, les filles et Christopher avec leur projet « un voyou dans la ville ». Ces artistes costarmoricains opèrent depuis 2018 dans un courant « french pop » où ils ont chacun sorti de nombreux singles. Avec un amour commun pour la pop française des années 80 ils s’associent pour créer un nouveau projet. Place de l’église Mairie Hillion 2 rue de la Tour du fa Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 22120, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Place de l'église Mairie Hillion 2 rue de la Tour du fa Ville Saint-Brieuc lieuville Place de l'église Mairie Hillion 2 rue de la Tour du fa Saint-Brieuc Departement 22120

Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22120 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-brieuc/

Les Mardis de la Presqu’île Saint-Brieuc 2022-08-09 was last modified: by Les Mardis de la Presqu’île Saint-Brieuc Saint-Brieuc 9 août 2022 22120 saint-brieuc

Saint-Brieuc 22120