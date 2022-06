Les Mardis de la Presqu’île, 23 août 2022, .

Les Mardis de la Presqu’île

2022-08-23 – 2022-08-23

Les Mardis de la Presqu’île, marchés-concerts dans le bourg d’Hillion avec food-trucks et artisans locaux, accueillent Men in Rock. Le trio paimpolais enchaîne les classiques du rock et des compositions personnelles. Tino Quervarec et sa bande partagent avec énergie leur passion du rock ?!

