Les Mardis de la Presqu’île, 16 août 2022, .

Les Mardis de la Presqu’île

2022-08-16 18:30:00 – 2022-08-16 21:30:00

Les Mardis de la Presqu’île, marchés-concerts dans le bourg d’Hillion avec food-trucks et artisans locaux, accueillent PandaPendu.

Cet ovni musical est le fruit de la rencontre entre les compositions de Yann, la plume de Maxwell Farrington (Dewaere, Le SuperHomard) et la production d’Elouan Jégat (Skopitone Sisko).

Parfois mélancoliques, mais toujours colorés et positives, les rythmiques font vibrer nos corps, pendant que les synthétiseurs pop s’entremêlent dans nos esprits, faisant penser parfois à Phoenix, Metronomy, Sébastien Tellier, Balthazar ou même Julien Doré.

