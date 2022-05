Les Mardis de la Presqu’île, 12 juillet 2022, .

Les Mardis de la Presqu’île

2022-07-12 – 2022-07-12

Les Mardis de la Presqu’île, marchés-concerts dans le bourg d’Hillion avec food-trucks et artisans locaux, accueillent le duo A Cor Do Brasil. La température extérieure est de 34?°C, la Caipirinha est fraîche, et l’on entend au loin la douce voix de Barbara qui vous emmène de l’autre côté de l’Atlantique.

Bienvenue au Brésil?! Bem-vindo no Brasil?! A Cor do Brasil est né du duo entre Barbara Letoqueux, chanteuse, et Vincent Petit, guitariste de Jazz. Barbara a chanté la Samba, la Bossa-Nova, le Choro à Rio de Janeiro ainsi que les rythmes endiablés du Baião et du Forró au Nordeste du Brésil. Elle est revenue en France avec une idée en tête?: faire redécouvrir au public français cette culture musicale rythmée et si poétique issue du métissage africain, européen et amérindien. Féru de Jazz depuis toujours, Vincent par sa performance apporte à ce duo l’audace du virtuose.

