Les Mardis de la Presqu’île, 5 juillet 2022, .

Les Mardis de la Presqu’île

2022-07-05 18:30:00 – 2022-07-05 21:30:00

Les Mardis de la Presqu’île, marchés-concerts dans le bourg d’Hillion avec food-trucks et artisans locaux, accueillent François Le Roux et Jakez Lesire. Duo à ne manquer sous aucun prétexte?: mélange de reprises de standards rhythm’n’blues et de compositions toujours placées dans un style pur swing.

