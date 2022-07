Les mardis de la pelote

2022-08-02 20:00:00 – 2022-08-02 Chaque village de notre région possède un fronton contre lequel se déclinent tous les jeux de pelote basque. Venez découvrir le plus simple, le plus pur : la main nue !

Cette partie donnera l’occasion au commentateur de présenter toutes les facettes de ce sport. Tout public. Ouvert à tous. À partir de 20h au fronton de Peyrehorade. Entrée gratuite. Chaque village de notre région possède un fronton contre lequel se déclinent tous les jeux de pelote basque. Venez découvrir le plus simple, le plus pur : la main nue !

Cette partie donnera l'occasion au commentateur de présenter toutes les facettes de ce sport. Tout public. Ouvert à tous. À partir de 20h au fronton de Peyrehorade. Entrée gratuite.

