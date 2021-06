Valras-Plage Valras-Plage Hérault, Valras-Plage LES MARDIS DE LA MER Valras-Plage Valras-Plage Catégories d’évènement: Hérault

Valras-Plage

LES MARDIS DE LA MER Valras-Plage, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Valras-Plage. LES MARDIS DE LA MER 2021-07-06 19:00:00 – 2021-07-06 23:00:00

Valras-Plage Hérault Valras-Plage L’Office de Tourisme Béziers Méditerranée, vous donne rendez-vous tout l’été à Valras-Plage. Venez à la rencontre de nos vignerons, producteurs et restaurateurs locaux pour un moment de convivialité en plein air.

Munissez-vous de vos tickets de dégustation, découvrez les vignerons présents : – Domaine Mi-Côte,

– Vignerons de Sérignan, Vignoble Delonca,

– Domaine de la Gourgasse Neuve, Alma Cersius,

– Terroirs en garrigues,

– Domaine AB Tourrette,

– Mas Gabarel,

– Domaine de Coussergues,

– Domaine de l’Occitane,

– Domaine les Graviers,

– Villa Sepia

– Vignerons des pays d’enserunes,

– Domaine de Soustres,

– Domaine des 3 angles, Vos assiettes seront garnies de tapas salées et sucrées concoctées par un des nos restaurateurs locaux.

L’ambiance musicale sera assurée, on vous propose un concert en live. L’Office de Tourisme vous donne rendez-vous tout l’été à Valras-Plage. Rencontrez nos vignerons, producteurs et restaurateurs locaux pour un moment de convivialité en plein air.

Munissez-vous de vos tickets de dégustation. L’ambiance musicale sera assurée, on vous propose un concert en live. L’Office de Tourisme vous donne rendez-vous tout l’été à Valras-Plage. Rencontrez nos vignerons, producteurs et restaurateurs locaux pour un moment de convivialité en plein air.

Munissez-vous de vos tickets de dégustation. L’ambiance musicale sera assurée, on vous propose un concert en live. L’Office de Tourisme Béziers Méditerranée, vous donne rendez-vous tout l’été à Valras-Plage. Venez à la rencontre de nos vignerons, producteurs et restaurateurs locaux pour un moment de convivialité en plein air.

Munissez-vous de vos tickets de dégustation, découvrez les vignerons présents : – Domaine Mi-Côte,

– Vignerons de Sérignan, Vignoble Delonca,

– Domaine de la Gourgasse Neuve, Alma Cersius,

– Terroirs en garrigues,

– Domaine AB Tourrette,

– Mas Gabarel,

– Domaine de Coussergues,

– Domaine de l’Occitane,

– Domaine les Graviers,

– Villa Sepia

– Vignerons des pays d’enserunes,

– Domaine de Soustres,

– Domaine des 3 angles, Vos assiettes seront garnies de tapas salées et sucrées concoctées par un des nos restaurateurs locaux.

L’ambiance musicale sera assurée, on vous propose un concert en live.

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Valras-Plage Étiquettes évènement : Autres Lieu Valras-Plage Adresse Ville Valras-Plage lieuville 43.24672#3.29602