Les MARDIS de la MAROQUINERIE DES PIERRES DOREES Bully Bully, mardi 9 avril 2024.

Les MARDIS de la MAROQUINERIE DES PIERRES DOREES Information Collective / Jobdating Mardi 9 avril, 11h00 Bully

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-09T11:00:00+02:00 – 2024-04-09T13:00:00+02:00

Fin : 2024-04-09T11:00:00+02:00 – 2024-04-09T13:00:00+02:00

Information Collective / Jobdating

ZONE d’ACTIVITE LA PLAGNE – 69210 BULLY

Mardi 9 avril de 10h à 12h

Mardi 11 juin de 10h à 12h

Mardi 10 septembre de 10h à 12h

Déroulement de la matinée :

-Rencontre avec l’entreprise : présentation de son histoire et de son environnement et présentation du poste à pourvoir : Opérateur en Maroquinerie,

-Intervention de France Travail pour la mise en place de la période d’immersion et de l’AFPR/POE,

-Jobdating : entretien 5-10 minutes avec la MAROQUINERIE DES PIERRES DOREES.

Pour plus d’information je vous invite à consulter l’offre 170NWBF

NB : L’entreprise recherche des personnes avec un minimum de 6 mois d’expérience dans la confection.

Bully 69210 Bully Bully 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/245528 »}]

Réunion d’information 1 jeune 1 solution