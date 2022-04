Les mardis de la géologie Penmarch Penmarch Catégories d’évènement: Finistère

Penmarc'h

Les mardis de la géologie Penmarch, 9 août 2022, Penmarch. Les mardis de la géologie rue François Péron Sur les rochers de St-Guénolé Penmarch

2022-08-09 – 2022-08-09 rue François Péron Sur les rochers de St-Guénolé

Penmarch Finistère Penmarch Il y a 300 millions d’années, les rochers de St-Guénolé appartenaient à une chaîne de montagnes qui culminait à 3000 m ou 4000 m d’altitude, de quoi donner le vertige. Sylvain Blais, professeur à l’Université de Rennes vous expliquera ce que l’on peut voir de St-Guénolé, ses rochers sculptés par les tempêtes successives, le vent, la pluie et le sel… Réservation obligatoire pbs@destination-paysbigouden.com +33 2 98 82 37 99 Il y a 300 millions d’années, les rochers de St-Guénolé appartenaient à une chaîne de montagnes qui culminait à 3000 m ou 4000 m d’altitude, de quoi donner le vertige. Sylvain Blais, professeur à l’Université de Rennes vous expliquera ce que l’on peut voir de St-Guénolé, ses rochers sculptés par les tempêtes successives, le vent, la pluie et le sel… Réservation obligatoire rue François Péron Sur les rochers de St-Guénolé Penmarch

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Penmarc'h Autres Lieu Penmarch Adresse rue François Péron Sur les rochers de St-Guénolé Ville Penmarch lieuville rue François Péron Sur les rochers de St-Guénolé Penmarch Departement Finistère

Penmarch Penmarch Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/penmarch/

Les mardis de la géologie Penmarch 2022-08-09 was last modified: by Les mardis de la géologie Penmarch Penmarch 9 août 2022 finistère Penmarch

Penmarch Finistère