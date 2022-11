Les mardis de la Cinémathèque Marseille 1er Arrondissement, 8 novembre 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Les mardis de la Cinémathèque

31 Boulevard d’Athènes Centre de Documentation Pédagogique (CRDP) Marseille 1er Arrondissement 13001 Centre de Documentation Pédagogique (CRDP) 31 Boulevard d’Athènes

2022-11-08 – 2022-11-08

Centre de Documentation Pédagogique (CRDP) 31 Boulevard d’Athènes

Marseille 1er Arrondissement

13001

A l’initiative de l’Académie de Marseille, un Resnais et un Pasolini, fort différents mais où s’entremêlent les références et la musique joue son rôle. A celle du Centre culturel hispanique, un « Même la pluie » à découvrir : s’y côtoient l’arrivée de Colomb et la captation actuelle des ressources d’eau en Bolivie. Ce cinéma engagé, on le retrouve aussi bien avec « L’Espoir » de Malraux qu’avec « Devine qui vient dîner? » projeté en hommage à Sidney Poitier récemment disparu. Mais aussi avec cette vieille dame qui, chez Allio, découvre enfin une forme de libération. Notre petit tour de la planète cinématographique nous aura ainsi, en passant par Marseille, menés au sud d’une Italie volcanique ou mafieuse, à New-York et Philadelphie et jusqu’à l’Inde de Duras ou la Nouvelle-Zélande de Campion.eille



Au programme :



Mardi 8 novembre 19h « Même la pluie »

Mardi 15 novembre 19h « Devine qui vient dîner ? »

Mardi 22 novembre 19h « La vieille dame indigne »

Y a-t-il une écriture ou une sensibilité propres aux réalisatrices de cinéma? On en jugera à travers les trois films présentés le premier mardi du mois.

http://r.info.cine-memoire.net/mk/mr/rV1DDpw3hTMsFFl6fEadiqy_d45pvA1xsF0BgLv0XtR2RSbaAayQ4wZnKTF17sL0sSvrQr0fH4abMdG5thoNfJAM7wkh-4jh3YNC40LDO_X08PJlpxHY9A7Rh1ln6k-7L9dnqRL3

Centre de Documentation Pédagogique (CRDP) 31 Boulevard d’Athènes Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-11-07 par