Les Mardis de la Cinémathèque en mars Cinémathèque de Marseille Marseille 1er Arrondissement, mardi 5 mars 2024.

Au programme en mars



• Mardi 5 mars « Ça commence aujourd’hui »

De Bertrand Tavernier [1999, Fr, 117 mn]

Avec Philippe Torreton, Maria Pitarresi, Nadia Kacy.

Daniel Lefebvre est directeur d’une école maternelle près de Valenciennes. Il exer c e avec passion son métier d’instituteur dans une région rongée par le chômage. Tavernier pousse un coup de gueule. Avec toute sa générosité, il s’implique à fond.



• Mardi 12 mars « Hercule »

De Alexandre Esway, scénario de Carlo Rim [1937, Fr, 100 mn

Avec Fernandel, Gaby Morlay, Jules Berry, Pierre Brasseur.

Hercule , jeune Cassidain intègre, hérite d’un important journal parisien où règne la corruption. Y ayant mis bon ordre, il revient au pays et à sa douceur de vivre. Des thèmes à la Pagnol, Gaby Morlay et un Fernandel au mieux de sa forme.



• Mardi 19 mars « Les lundis au soleil »

De Fernando Léon De Aranoa [2002, Esp, VO, 113 mn]

Avec Javier Bardem, Luis Tosar.

Dans une ville industrielle du nord de l’Espagne, des dockers au chômage depuis la fermeture du chantier naval, cherchent à se faire embaucher malgré tout. Dans leur combat, mené surtout par Santa, le rire côtoie souvent le pire.



• Mardi 26 mars « Rosemary’s Baby »

De Roman Polanski [1968, USA, VO, 130 mn]

Avec Mia Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon.

Une jeune femme enceinte, dont le mari fréquente une secte, va mettre au monde un enfant supposé être celui de Satan. C’est une perle du cinéma fantastique et l’un des meilleurs films de Polanski.



(Programme susceptible de modification) 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 19:00:00

fin : 2024-03-26

Cinémathèque de Marseille 31 bd d’Athènes

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Les Mardis de la Cinémathèque en mars Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-29 par Ville de Marseille