Les Mardis de la Cinémathèque en avril Cinémathèque de Marseille Marseille 1er Arrondissement, mardi 2 avril 2024.

Au programme en avril :



• Mardi 2 avril « Monsieur Vincent » de Maurice Cloche [1947, Fr, 1h50]

Avec Pierre Fresnay, Pierre Dux, Aimé Clariond

La vie de Saint Vincent de Paul, modeste curé devenu aumônier des galères, toujours au service des pauvres. Un film assez rigoureux sur le plan historique et qui relança la carrière de Pierre Fresnay.



• Mardi 9 avril « La Nuit du chasseur » de Charles Laughton [1955, USA, VO, 1h32]

Avec Robert Mitchum, Lilian Gish, Shelley Winters

Dans l’Ohio en 1930, un vrai faux prêcheur part à la recherche d’un magot caché dans une ferme par un taulard.



• Mardi 16 avril « Cabaret » de Bob Fosse [1972, USA, VO, 2h00]

Avec Liza Minnelli, Michael York, Joel Grey.

Berlin, 1931 Le Kit Kat Club où se presse une clientèle interlope pour écouter Sally. Au-dehors c’est la montée du nazisme. Une film hallucinant sur le Berlin pré-nazi et le portrait d’une société en pleine décomposition.



• Mardi 23 avril « Un, deux, trois » de Billy Wilder [1961, USA, VO, 1h55]

Avec James Cagney, Horst Buchholz, Pamela Tiffin

À Berlin, le représentant de Coca-Cola, empêtré dans ses débats familiaux, risque de déchaîner plus qu’une guerre froide. Un règlement de comptes hilarant du cinéaste avec les idéologies qui s’affrontent.



• Mardi 30 avril « L’Affaire Maurizius » de Julien Duvivier [1954, Fr, 1h45]

Avec Daniel Gélin, Eleonora Rossi Drago, Charles Vanel

Berlin, années 20… Le fils d’un respectable procureur soupçonne ce dernier d’avoir abusivement condamné un homme. Drame en noir et blanc inspiré d’un fait réel.



(Programme susceptible de modification) 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 19:00:00

fin : 2024-04-30

Cinémathèque de Marseille 31 bd d’Athènes

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

