LES MARDIS DE LA CHANSON – LOMBRE & JULIETTE MORAINE Le Mans, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Le Mans.

LES MARDIS DE LA CHANSON – LOMBRE & JULIETTE MORAINE 2021-07-20 20:30:00 – 2021-07-20 23:00:00 Île aux Planches Rue Ampère

Le Mans Sarthe

En partenariat avec Le Mans Cité Chanson, la Ville du Mans vous propose de vous laisser transporter tous les mardis dès 20h30, par des artistes français, confirmés ou nouveaux talents et d’assister aux présélections du concours Pop Chanson Francophone, en première partie. Lombre confronte son style empreint de fraîcheur à des mélodies percutantes. Une instrumentation corrosive pour englober ce flot de paroles singulières. De tous ces ingrédients, il en sort une belle mixture. La noirceur saisissante de ses textes débouche sur une lueur et une note positive. 1ère partie : Juliette Moraine. On découvre Juliette pour la 1ère fois en dans la saison 3 de the Voice (Kendji, Amir, Frero Delavega…). Comme beaucoup, le confinement a été synonyme d’introspection. En se retrouvant face à elle-même, elle a tenté de mettre des mots sur ses maux. A 30 ans, elle comprend qu’il faut s’aimer soit même pour pouvoir aspirer au bonheur. C’est comme ça qu’est né POURVU QU’ON M’AIME, son 1er single. Avec ce titre, elle gagne une première bataille puisqu’elle est la seule artiste non signée à rejoindre la compétition de L’EUROVISION C’EST VOUS QUI DECIDEZ et se classe 2ème. Son premier EP paraîtra à l’automne.

+33 2 43 47 36 52 https://www.facebook.com/events/1105219603336467

