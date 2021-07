LES MARDIS DE LA CHANSON – ÉVELYNE GALLET & MELVIN DANS LES NUAGES Le Mans, 31 août 2021-31 août 2021, Le Mans.

LES MARDIS DE LA CHANSON – ÉVELYNE GALLET & MELVIN DANS LES NUAGES 2021-08-31 20:30:00 – 2021-08-31 23:00:00 Rue Ampère Ile aux Planches

Le Mans Sarthe

En partenariat avec Le Mans Cité Chanson, la Ville du Mans vous propose de vous laisser transporter tous les mardis dès 20h30, par des artistes français, confirmés ou nouveaux talents et d’assister aux présélections du concours Pop Chanson Francophone, en première partie. Évelyne Gallet : voila` quelques anne´es de´ja` qu’Évelyne Gallet, la chatoyante, prome`ne son Orange French Folk aux quatre coins du pays et me^me au dela`. Ce sacre´e bout de femme qui n’est pas du genre a` couiner mollement « gna-gna-gna – mon amour – pourquoi » trace sa route, encore plus forte et plus inde´pendante que jamais. 1ère partie : Melvin dans les nuages. Après s’être fait un nom sur plus d’une centaine de scènes en Nouvelle Aquitaine, c’est fraîchement sorti de sa formation « Techniques du Chanteur » auprès de La Manufacture Chanson Paris que Melvin Dans Les Nuages débarque sur la nouvelle scène française et captive son public par sa présence intense et sincère. Il participe en 2019 à ses 2 premiers tremplins. Il obtient le 1er Prix du Jury au Tremplin La Chasse Aux Chansons 2019 à Saint Etienne, & le Prix du Jury, Prix du Public & Coup de Coeur des Programmateurs au Tremplin Chante Morin 2019 à Sablonnières.

+33 2 43 47 36 52 https://www.facebook.com/events/827261857902647

