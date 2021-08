Clohars-Fouesnant Clohars-Fouesnant Clohars-Fouesnant, Finistère Les mardis de Clohars – Just Play Clohars-Fouesnant Clohars-Fouesnant Catégories d’évènement: Clohars-Fouesnant

Finistère

Les mardis de Clohars – Just Play Clohars-Fouesnant, 17 août 2021, Clohars-Fouesnant. Les mardis de Clohars – Just Play 2021-08-17 21:00:00 – 2021-08-17 Cour de l’école Bourg

Clohars-Fouesnant Finistère Clohars-Fouesnant Festival des Mardis de Clohars : des concerts gratuits en plein air, pour danser, se retrouver entre amis, partager une gourmandise, découvrir des artistes locaux différents chaque mardi soir… JUST PLAY, c’est JOUER tout SIMPLEMENT

-JUST…Un répertoire festif et dansant de reprises revisitées

funk/disco/pop des années 70’s-80’s à aujourd’hui.

-PLAY…Un show live, emmené par deux chanteuses

pétillantes et un guitariste au peps électrique ! com29950cf@gmail.com http://www.clohars-fouesnant.fr/ Festival des Mardis de Clohars : des concerts gratuits en plein air, pour danser, se retrouver entre amis, partager une gourmandise, découvrir des artistes locaux différents chaque mardi soir… JUST PLAY, c’est JOUER tout SIMPLEMENT

-JUST…Un répertoire festif et dansant de reprises revisitées

funk/disco/pop des années 70’s-80’s à aujourd’hui.

-PLAY…Un show live, emmené par deux chanteuses

pétillantes et un guitariste au peps électrique ! dernière mise à jour : 2021-08-09 par

Détails Catégories d’évènement: Clohars-Fouesnant, Finistère Autres Lieu Clohars-Fouesnant Adresse Cour de l'école Bourg Ville Clohars-Fouesnant lieuville 47.89689#-4.06449