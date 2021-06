Clohars-Fouesnant Clohars-Fouesnant Clohars-Fouesnant, Finistère Les mardis de Clohars – Celtic Sailors – répertoire irlandais et autres Clohars-Fouesnant Clohars-Fouesnant Catégories d’évènement: Clohars-Fouesnant

Finistère

Les mardis de Clohars – Celtic Sailors – répertoire irlandais et autres Clohars-Fouesnant, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Clohars-Fouesnant. Les mardis de Clohars – Celtic Sailors – répertoire irlandais et autres 2021-07-20 – 2021-07-20 Cour de l’école Bourg

Clohars-Fouesnant Finistère Clohars-Fouesnant Festival des Mardis de Clohars : des concerts gratuits en plein air, pour danser, se retrouver entre amis, partager une gourmandise, découvrir des artistes locaux différents chaque mardi soir… Voici un groupe atypique qui mélange répertoire irlandais traditionnel et influences diverses,

créant ainsi une ambiance très chaleureuse et une forte complicité avec son public. A voir absolument ! Les dates des concerts sont les suivantes en 2021 :

Rockin’ Chairs – le mardi 6 juillet 2021

The Customers – le mardi 13 juillet 2021

Celtic Sailors – le mardi 20 juillet 2021

Sonerien Du – le mardi 27 juillet 2021

Harisson Swing – le mardi 3 août 2021

Jam Cocktail – le mardi 10 août 2021

Six'All – le mardi 17 août 2021

Détails Catégories d’évènement: Clohars-Fouesnant, Finistère Étiquettes évènement : Autres Lieu Clohars-Fouesnant Adresse Cour de l'école Bourg Ville Clohars-Fouesnant lieuville 47.89689#-4.06449