Fouesnant Finistère Tous les mardis, dès 19h30, des concerts seront programmés dans le bourg de Beg-Meil.

Proposés par l’association des commerçants « Cap Fouesnant » en collaboration avec la ville de Fouesnant-les Glénan.

3 scènes seront disposées dans le bourg et 3 groupes se succéderont en concert à tour de rôle.

En attente du programme complet Fouesnant

