Aiguilhe Haute-Loire Aiguilhe Lecture théâtralisée, Compagnie du Petit Atelier « Entre Réalité et allégories, le journal d’un « soldat-médecin » qui écrit à sa femme. » Mise en Scène par Christophe Huet, avec Elisabeth Péatier et Patrick Bourret. +33 4 71 09 03 83 dernière mise à jour : 2021-07-03 par

