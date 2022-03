Les mardis Conso : Manger équilibré au juste prix ! Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours Indre-et-Loire Tours À valeur nutritionnelle égale, les différences entre le prix des produits alimentaires peuvent varier de 1 à 10 ! Pour bien choisir leurs produits, les consommateurs doivent évaluer la qualité nutritionnelle et les prix, identifier les modes de conservation, comprendre les dates… Et acheter les bonnes quantités pour ne pas gaspiller ! Quels sont les réflexes à avoir pour choisir les produits qui offrent un bon rapport qualité nutritionnelle-prix ?

A partir de 12 ans

