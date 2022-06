Les mardis Conso : Je réduis mes déchets !, 6 septembre 2022, .

Les mardis Conso : Je réduis mes déchets !



2022-09-06 18:00:00 18:00:00 – 2022-09-06 20:30:00 20:30:00

Entre la poubelle d’ordures ménagères, les conteneurs de tri sélectif et la déchetterie, on jette beaucoup :

437 kg par habitant et par an. Un bilan insoutenable pour notre planète.

Mieux connaître les bonnes pratiques pour réduire, composter, réutiliser, recycler.

A partir de 12 ans

Animé par l’UFC Que Choisir 37

dernière mise à jour : 2022-06-28 par