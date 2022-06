Les mardis Conso : des éco gestes à portée de main

2022-07-05 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-05 20:30:00 20:30:00 Au vue de l’actualité pesante et grandissante, nos éco-gestes viennent naturellement bonifier nos économies de chaque jour.

Pour faire simple, ce qui est bon pour ma planète est bon également pour mon budget !

Les ateliers seront orientés sur un comportements de consommateur responsable sans devoir investir dans des équipements onéreux.

A l’issue de ces 2h30 d’atelier, les participants repartiront avec des supports d’aides aux éco-gestes ainsi que des outils de suivi.

A partir de 12 ans

