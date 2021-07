Lamballe-Armor Lamballe-Armor Côtes-d'Armor, Lamballe-Armor Les mardis buisonniers : Concert Stomp Stomp et Tony Mc Carthy Lamballe-Armor Lamballe-Armor Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lamballe-Armor

Les mardis buisonniers : Concert Stomp Stomp et Tony Mc Carthy Lamballe-Armor, 3 août 2021, Lamballe-Armor. Les mardis buisonniers : Concert Stomp Stomp et Tony Mc Carthy 2021-08-03 19:19:00 – 2021-08-03

Lamballe-Armor Côtes d’Armor Dans le cadre des mardis buissonniers, partez en voyage musical dès 19h grâce à la musique traditionnelle Irlandaise de Tony Mc Carthy et laissez vous entrainer à 21h par un air de jazz avec le groupe Stomp Stomp. Trégomar. Entrée libre. Stomp Stomp est un quintet qui puise son répertoire aux meilleures sources desannées 30-40 pour les amoureux des années swing.

De Louis Armstrong à Duke Ellington, Fats Waller, Nat King Cole, Count Basie, LouisJordan et bien d’autres, les musiciens vous invitent à redécouvrir de nombreux thèmes de cette grande époque du middle jazz Tony Mac Carthy, musicien irlandais va venir faire souffler le vent de son pays à Trégomar ! Avec sa flûte, son bouzouki, son bodhran, sa voix et sa grande joie de vivre, il va nous faire sentir les embruns de Cork ! http://lamballe-armor.bzh/ Dans le cadre des mardis buissonniers, partez en voyage musical dès 19h grâce à la musique traditionnelle Irlandaise de Tony Mc Carthy et laissez vous entrainer à 21h par un air de jazz avec le groupe Stomp Stomp. Trégomar. Entrée libre. Stomp Stomp est un quintet qui puise son répertoire aux meilleures sources desannées 30-40 pour les amoureux des années swing.

De Louis Armstrong à Duke Ellington, Fats Waller, Nat King Cole, Count Basie, LouisJordan et bien d’autres, les musiciens vous invitent à redécouvrir de nombreux thèmes de cette grande époque du middle jazz Tony Mac Carthy, musicien irlandais va venir faire souffler le vent de son pays à Trégomar ! Avec sa flûte, son bouzouki, son bodhran, sa voix et sa grande joie de vivre, il va nous faire sentir les embruns de Cork ! dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lamballe-Armor Autres Lieu Lamballe-Armor Adresse Ville Lamballe-Armor lieuville 48.46565#-2.42929