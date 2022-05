Les mardis autour de l’orgue – Isabelle Fontaine à Notre-Dame de l’Assomption

Les mardis autour de l’orgue – Isabelle Fontaine à Notre-Dame de l’Assomption, 2 août 2022, . Les mardis autour de l’orgue – Isabelle Fontaine à Notre-Dame de l’Assomption

2022-08-02 – 2022-08-02 Organisé par l’association des Amis de l’orgue du Pays de Quimperlé. Organisé par l’association des Amis de l’orgue du Pays de Quimperlé. dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville