Les Mardis au Clair de Lune Tréméven, 19 juillet 2022, Tréméven.

2022-07-19 19:00:00 – 2022-07-19 22:30:00

Tréméven Côtes d’Armor

Ce rendez-vous estival atypique est proposé par l’Office de Tourisme Falaises d’Armor. 4 mardis consécutifs, faites une petite balade jalonnée de spectacles dans 4 lieux différents. nPour ce premier mardi, à Tréméven, vous aurez droit à un double spectacle : Gallitrappe le Korrigan et Magic Meeting ! nGallitrappe le Korrigan se trouvait à la taverne de la Licorne Bleue, située en plein cœur de Magonia. Il dégustait un délicieux chocolat chaud et une merveilleuse crêpe au caramel, quand soudain, un de ses amis, Chantefeu, a disparu sous ses yeux : pouf ! nEt Magic Meeting ? Equipés de casques audio, vous participerez vous aussi au spectacle (adapté pour tout public) en déambulation et réaliserez en compagnie des artistes Le plus petit tour de France du monde ! Prêts ? Vous venez ? nDe quoi passer en famille ou entre amis une soirée dont vous vous souviendrez ! nRestauration à partir de 19h. Départ du spectacle à 20h30. Pour toute la famille. nEt la soirée se poursuivra pour les plus couche tard par le bal populaire organisé par la mairie de Tréméven !

