Les Mardis au Clair de Lune Plélo, 2 août 2022, Plélo.

Les Mardis au Clair de Lune Plélo

2022-08-02 19:00:00 – 2022-08-02 22:30:00

Plélo Côtes d’Armor Plélo

Ce rendez-vous estival atypique est proposé par l’Office de Tourisme Falaises d’Armor. 4 mardis consécutifs, faites une petite balade jalonnée de spectacles dans 4 lieux différents. nPour la 3e soirée de l’été, on vous emmène en Europe de l’est, dans une ambiance slave ! La Compagnie Humpty-Dumpty vous proposera plusieurs arrêts spectacles au cours de la déambulation : marionnettes, danse tsigane, théâtre d’ombres. Et pour finir, le groupe les Tarafikants clôturera la soirée sur les rythmes de musiques des Carpates et des Balkans. De quoi passer en famille ou entre amis une soirée entre Bretagne et Europe de l’est dont vous vous souviendrez ! nRestauration à partir de 19h. Départ du spectacle à 20h30. nPour toute la famille.

contact@falaisesdarmor.com +33 2 96 70 12 47

Plélo

