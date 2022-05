Les Mardis au Clair de Lune Le Merzer Le Merzer Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Ce rendez-vous estival atypique est proposé par l'Office de Tourisme Falaises d'Armor. 4 mardis consécutifs, faites une petite balade jalonnée de spectacles dans 4 lieux différents. nLa Compagnie des Tisseurs de Brume vous invite à suivre les Nomades d'Alanis, la rencontre de deux mondes : à la découverte des secrets de le terre mère avec les héritiers des richesses des mondes sous marins. Echassier à quatre pattes, magie, danse, bulles… vous emmèneront dans leurs mondes ! nDe quoi passer en famille ou entre amis une soirée dont vous vous souviendrez ! nRestauration à partir de 19h. Départ du spectacle à 20h30. Pour toute la famille.

