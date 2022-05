Les Mardis au Clair de Lune Lanvollon, 9 août 2022, Lanvollon.

Les Mardis au Clair de Lune Lanvollon

2022-08-09 19:00:00 – 2022-08-09 22:30:00

Lanvollon Côtes d’Armor

Ce rendez-vous estival atypique est proposé par l’Office de Tourisme Falaises d’Armor. 4 mardis consécutifs, faites une petite balade jalonnée de spectacles dans 4 lieux différents. nPour la dernière soirée de l’été, on vous emmène au Moyen-Age avec la Compagnie Sonjévéyés. Les Maroufles, famille composée de personnages aussi ahuris que déjantés, tout droit sortis de la cour des miracles, vont enchaîner cabrioles, jonglerie, numéros d’adresse et scènes désopilantes ! nDe quoi passer en famille ou entre amis une soirée dont vous vous souviendrez (et vos zygomatiques aussi) ! nRestauration à partir de 19h. Départ du spectacle à 20h30. nPour toute la famille.

contact@falaisesdarmor.com +33 2 96 70 12 47

Ce rendez-vous estival atypique est proposé par l’Office de Tourisme Falaises d’Armor. 4 mardis consécutifs, faites une petite balade jalonnée de spectacles dans 4 lieux différents. nPour la dernière soirée de l’été, on vous emmène au Moyen-Age avec la Compagnie Sonjévéyés. Les Maroufles, famille composée de personnages aussi ahuris que déjantés, tout droit sortis de la cour des miracles, vont enchaîner cabrioles, jonglerie, numéros d’adresse et scènes désopilantes ! nDe quoi passer en famille ou entre amis une soirée dont vous vous souviendrez (et vos zygomatiques aussi) ! nRestauration à partir de 19h. Départ du spectacle à 20h30. nPour toute la famille.

Lanvollon

dernière mise à jour : 2022-05-14 par