Boqueho Côtes d’Armor Boqueho Ce rendez-vous estival atypique est proposé par l’office de tourisme durant 4 mardis consécutifs dans des lieux au charme différents.

Pour ce premier mardi, rejoignez-nous à Boquého à partir de 19h00. Spectacle avec la compagnie Tan Elleil.

De quoi passer en famille ou entre amis une soirée dont vous vous souviendrez!

