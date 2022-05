Les mardis à la Ferme du Lion d’Or Jandun Jandun Catégorie d’évènement: Jandun

Les mardis à la Ferme du Lion d'Or Jandun, 12 juillet 2022, Jandun.

2022-07-12 – 2022-07-12

16 rue du Lion d’Or Jandun Ardennes Jandun Partez à la découverte de l’or blanc, participez à la traite et au soin des vaches en compagnie de Patrick. Vous le suivrez lors d’une visite guidée de sa ferme et finirez par un petit-déjeuner de produits fermiers. fermeliondor@orange.fr +33 6 73 38 97 10 http://www.fermeduliondor.fr/ 16 rue du Lion d’Or Jandun

