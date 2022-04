Les marchés survitaminés – Sisters bubling – bulles sur échasses Guilers Guilers Catégories d’évènement: Finistère

Guilers Finistère Guilers Attrapeuses de bulles professionnelles, elles déambulent à la recherche de ces êtres si délicats, que sont les bulles, afin de les renvoyer au pays fantastique des bubl’ing.

Attrapeuses de bulles professionnelles, elles déambulent à la recherche de ces êtres si délicats, que sont les bulles, afin de les renvoyer au pays fantastique des bubl'ing.

Extrêmement joviales accompagnées de leur chariotte roll'ing, elles ne résistent pas à se donner en spectacle en montrant tout leur talent d'attrapeuses. Elles vous fabuleront aussi toutes leurs aventures du pays enchanté.

