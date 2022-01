Les marchés survitaminés – Fin comme un tonneau – musique, marionnettes et jonglages Guilers Guilers Catégories d’évènement: Finistère

Guilers

Les marchés survitaminés – Fin comme un tonneau – musique, marionnettes et jonglages Guilers, 21 avril 2022, Guilers. Les marchés survitaminés – Fin comme un tonneau – musique, marionnettes et jonglages place de la Libération 29820 Guilers Place de la Libération Guilers

2022-04-21 17:00:00 – 2022-04-21 place de la Libération 29820 Guilers Place de la Libération

Le Capitaine Théophile Bustier, marin d'eau douce, a un terrible secret… Depuis sa plus tendre enfance, il est terrifié à l'idée de croiser… Un poisson clown !!! Il a convaincu son équipage, Aligakor SAIRE et Pie RATE, qu'il fallait fuir la mer car elle est pleine de bêtes féroces. Mais l'appel du large de ces deux moussaillons sera-t-il plus fort que la poisson-clownophobie du capitaine ? Port du masque obligatoire.

