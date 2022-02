Les marchés survitaminés : Chiens de mer – Marionnette géante et piraterie Guilers Guilers Catégories d’évènement: Finistère

Guilers

Les marchés survitaminés : Chiens de mer – Marionnette géante et piraterie Guilers, 23 juin 2022, Guilers. Les marchés survitaminés : Chiens de mer – Marionnette géante et piraterie place de la Libération 29820 Guilers Place de la Libération Guilers

2022-06-23 – 2022-06-23 place de la Libération 29820 Guilers Place de la Libération

Guilers Finistère Guilers ack Rackam débarque le long de vos quais pour vous faire frémir avec ses récits de mer. Terreur des profondeurs abyssales, cannibales menaçants, rien ne vous sera épargné ! Mais le capitaine n’est pas venu seul, il déambule en arborant fièrement sa marionnette. Il n’aura de cesse de conter leur destin entremêlé.

Prenez place aux Côtés de Jack Rackam pour ce fabuleux voyage au pays de la Piraterie. Port du masque obligatoire. +33 2 98 37 37 37 http://www.mairie-guilers.fr/ ack Rackam débarque le long de vos quais pour vous faire frémir avec ses récits de mer. Terreur des profondeurs abyssales, cannibales menaçants, rien ne vous sera épargné ! Mais le capitaine n’est pas venu seul, il déambule en arborant fièrement sa marionnette. Il n’aura de cesse de conter leur destin entremêlé.

Prenez place aux Côtés de Jack Rackam pour ce fabuleux voyage au pays de la Piraterie. Port du masque obligatoire. place de la Libération 29820 Guilers Place de la Libération Guilers

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Guilers Autres Lieu Guilers Adresse place de la Libération 29820 Guilers Place de la Libération Ville Guilers lieuville place de la Libération 29820 Guilers Place de la Libération Guilers Departement Finistère

Guilers Guilers Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guilers/

Les marchés survitaminés : Chiens de mer – Marionnette géante et piraterie Guilers 2022-06-23 was last modified: by Les marchés survitaminés : Chiens de mer – Marionnette géante et piraterie Guilers Guilers 23 juin 2022 finistère Guilers

Guilers Finistère