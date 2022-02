Les marchés survitaminés : Bing Bang – jongleurs et cirque Guilers Guilers Catégories d’évènement: Finistère

Les marchés survitaminés : Bing Bang – jongleurs et cirque
Guilers, 9 juin 2022

Jongleurs, équilibristes et bien d'autres curiosités encore animeront la place du centre-ville… En déambulation ou en fixe, découvrez deux artistes hors du commun qui ne manqueront pas de jouer de leurs talents pour amuser et faire participer le public. Port du masque obligatoire.

+33 2 98 37 37 37
http://www.mairie-guilers.fr/

place de la Libération 29820 Guilers
Finistère

