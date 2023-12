Cet évènement est passé Les marchés s’animent pour les fêtes Catégorie d’Évènement: ile de france Les marchés s’animent pour les fêtes, 9 décembre 2023, . Du samedi 09 décembre 2023 au dimanche 24 décembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Du samedi 9 au dimanche 24 décembre 2023, les marchés de Paris célèbrent les fêtes de fin d’année en offrant une variété d’animations gratuites pour tous. Plongez dans une atmosphère festive et accueillante ! Du samedi 9

au dimanche 24 décembre 2023 Rejoignez-nous

pour une expérience mémorable, mêlant convivialité et enchantement au cœur de

la Ville Lumière ! A cette

occasion, la Ville de Paris déploiera un éventail d’animations gratuites

conçues pour les petits et les grands. Des fêtes

placées sous le signe de la solidarité : collectes de jouets et collecte

alimentaire Vos enfants n’utilisent plus leurs jeux,

jouets et livres (en bon état) ? Venez les

déposer sur les stands de l’association Moissons Solidaires, qui les

redistribueront aux familles dans le besoin. L’association

COP1 sera présente sur le marché afin de collecter des denrées alimentaires

pour les redistribuer aux étudiants dans le besoin. Un instant

magique en compagnie du Père Noël et de ses lutins… Venez à la

rencontre du Père Noël et ses lutins lors de vos achats du week-end, immortalisez

l’instant avec vos enfants. De la

musique pour réchauffer le cœur… Pour

célébrer cette fin d’année, des groupes de musique déambuleront entre les

étalages de vos marchés, pour répandre une magie qui s’éveille à chaque mélodie. Des

gourmandises pour vous réconforter… En faisant

vos courses, vos commerçants vous proposeront une expérience à la fois

délicieuse et réconfortante. Retrouvez-les pour partager une tasse de café et

autre gourmandise. Distribution

de recettes Besoin d’idées pour vos menus de fêtes ?

Des fiches

recettes saisonnières, savoureuses et équilibrées seront disponibles sur votre

marché pour vous inspirer. Des démonstrations créatives Vous êtes

invités à un atelier démonstration pour la création de centres de table 100%

naturels ou gâteaux 100% fruits avec l’artiste-primeur Atef Barbouche et son

équipe. Plongez

dans l’art de la décoration tout en explorant les étals colorés. Des ateliers créations pour tous les

goûts Créez votre

crème pour les mains, votre boule de bain, votre boule de fêtes ou personnages de fêtes. Des moments de

bien-être à partager, où chacun repart avec ses propres créations. Sur les marchés de Paris Contact :

Détails Catégorie d'Évènement: ile de france Autres Departement Paris Lieu Ville latitude longitude 48.856578,2.351828

Paris

