Les marchés nocturnes d’été Halle de Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan, jeudi 4 juillet 2024.

Les marchés nocturnes d’été marché de créateurs, producteurs locaux, mais aussi animations, concerts et restauration, nous avons pensé à tout pour que vous passiez de belles soirées. 4 et 18 juillet Halle de Castanet-Tolosan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-04T18:00:00+02:00 – 2024-07-04T23:30:00+02:00

Fin : 2024-07-18T18:30:00+02:00 – 2024-07-18T23:30:00+02:00

Réservez vos soirées!

Après le succès des premiers marchés nocturnes, l’ACCT remet ça les 4 et 18 juillet 2024 .

Au programme : marché de créateurs, producteurs locaux, mais aussi animations, concerts et restauration, nous avons pensé à tout pour que vous passiez de belles soirées.

Alors, notez-le bien sur votre agenda : 4 et 18 juillet 2024, sous la Halle, place Gaspard de fieubet à Castanet Tolosan, à partir de 18h!

