Les marchés nocturnes de l’artisanat Caen, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Caen.

Les marchés nocturnes de l’artisanat 2021-07-09 17:00:00 – 2021-07-09 23:00:00 Quai vendeuvre Port de plaisance

Caen Calvados

Pendant la période estivale, la Ville de Caen vous invite aux marchés nocturnes de l’artisanat. Entre tradition, savoir-faire, création et gastronomie locale, découvrez les talents de nombreux artisans normands et les produits du terroir.

Tous les vendredis, du 9 juillet au 20 août, de 17h à 23h, les artisans investissent le port de plaisance de Caen (promenade quai Vendeuvre) : bijoux, confection, décoration, cosmétiques, produits du ter

Pendant la période estivale, la Ville de Caen vous invite aux marchés nocturnes de l’artisanat. Entre tradition, savoir-faire, création et gastronomie locale, découvrez les talents de nombreux artisans normands et les produits du terroir.

Tous les vendredis, du 9 juillet au 20 août, de 17h à 23h, les artisans investissent le port de plaisance de Caen (promenade quai Vendeuvre) : bijoux, confection, décoration, cosmétiques, produits du terroir ainsi que de nombreuses animations.Programme :La TimbaTous les vendredis (sauf le 30 juillet) de 18h à 22hSalsa et autres danses ensoleillées

La Timba vous propose de danser pendant les vacances, une belle occasion de pratiquer et d’échanger.18h : Animation musical latino19h : Cours de danse20h : Bal latinoAchille-magicVendredi 09 juillet de 17h à 22hTours de magie visuels et bluffants

Achille-magic fait de sa jeunesse un atout, en imaginant des tours modernes et fédérateurs avec des téléphones, billets de banque, friandises…Drum Truck Vendredi 23 juillet de 17h à 22hCours de musique Itinérants

Le camion DrumTrucK propose un nouveau concept de cours de musique itinérants qui permet l’ouverture à une expérience musicale novatrice et ouvre les portes à une pratique musicale ludo-éducative.Camion Scratch et paraprodVendredi 30 juillet de 17h à 22hSpectacle immersif et participatif

Le Camion Scratch et paraprod est la 1ère école de scratch itinérante au monde. Il propose une initiation au scratch à travers la création de mini-spectacles avec les publics.FuturavapeurVendredi 06 aoûtDéambulations

Découvrez le fantasque inventeur et son automate mécanique pas toujours au point, dans une déambulation interactive et drôlatique un brin matinée de rétrofuturisme avec la compagnie Futuravapeur.Mr PasseMoiLeMot par Yo du MilieuVendredi 13 août de 17h à 22hCrieur public

Yo du Milieu est Mr PasseMoiLeMot, il a posé sa valise sur votre place. Vous pouvez lui confier vos mots, vos petites annonces (vraies ou fausses), vos infos, vos bons plans, vos déclarations d’humour, vos poèmes…Tube Meuchine Vendredi 20 août Jukebox humain live

Le public choisit une chanson parmi une liste de tubes, les trois musiciens se feront une joie de les exécuter dans des versions artisanales et inédites.

par my zik

© Ville de Caen

+33 2 31 30 41 00

dernière mise à jour : 2021-07-02 par