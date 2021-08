La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique LES MARCHÉS DU TERROIR D’ESCOUBLAC La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique

LES MARCHÉS DU TERROIR D’ESCOUBLAC La Baule-Escoublac, 26 août 2021, La Baule-Escoublac. LES MARCHÉS DU TERROIR D’ESCOUBLAC 2021-08-26 – 2021-08-26

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique Les marchés du terroir reviennent cet été ! Sur ce marché gourmand, venez découvrir et déguster des produits locaux. Vous pourrez y déambuler, vous restaurer (plats chauds, froids, et boissons).

Concerts GRATUITS : 15/07 Mathilda, 29/07 Ricardo Morales, 12/08 Charley Biret, 28/08 Olivier du Gourlay. accueil@mairie-labaule.fr +33 2 51 75 75 75 http://www.labaule.fr/ Les marchés du terroir reviennent cet été ! Sur ce marché gourmand, venez découvrir et déguster des produits locaux. Vous pourrez y déambuler, vous restaurer (plats chauds, froids, et boissons).

Concerts GRATUITS : 15/07 Mathilda, 29/07 Ricardo Morales, 12/08 Charley Biret, 28/08 Olivier du Gourlay. dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique Autres Lieu La Baule-Escoublac Adresse Ville La Baule-Escoublac lieuville 47.29473#-2.35892