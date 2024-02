Les Marches du Temps | Fête Médiévale au Château de Vitré Place du Château Vitré, samedi 20 juillet 2024.

Au Moyen-âge, Vitré se situe au cœur des Marches de Bretagne, à la frontière entre le royaume de France et le duché de Bretagne. La forteresse des barons témoigne des

nombreux conflits ayant opposé les populations des deux bords, mais aussi de leurs échanges florissants.

Le temps d’un week-end, (re)plongez au cœur de cette époque passionnante ! Initiez-vous au maniement des armes, au tir à l’arc, mais aussi à la musique et aux danses de cette époque, si proche et pourtant si méconnue ! Un évènement à découvrir en famille, pour le plus grand plaisir des petits et des grands !

Les compagnies présentes tout au long du week-end

Initiez-vous avec Dreki Thoka à l’histoire et à la culture des Vikings à travers des ateliers sur l’armement, les instruments de musique, la mythologie ou encore les runes.

Assistez à des démonstrations d’archerie (arc et arbalètes), mais aussi à des initiations à la calligraphie, à la cuisine et aux jeux médiévaux par la Maisnie d’Andol.

Grâce aux Bretilis Milites, plongezen plein XIIIe siècle au temps du baron vitréen André III, à travers des initiations à l’escrime, au lancer de couteaux, à la forge et à l’art de mesurer.

Avec Ar Groazh Du, partez à la découverte du béhourd, un sport spectaculaire où des combattants s’affrontent en armure et en armes d’époque, en duels ou en équipes.

(Re)découvrez avec Ordines Terra sanctum l’épopée des “Croisades”, à travers les échanges culturels et alimentaires entre Orient et Occident, la médecine médiévale, etc.

Enfin, un peu de poésie quand même avec La Quabriole et la Maisnie des Remparts pour retrouver en musique les danses, les instruments et les costumes du Moyen-âge.

Programme détaillé du 20 et 21 juillet:

11h: initiation au behourd (jeune public) par Ar Laouen Broc’h

14h: saynètes de combats par la compagnie Bretilis Milites

15h: démonstration de behourd

16h: saynètes de combats par la compagnie la Maisnie d’Andol

17h: démonstration de behourd

Le samedi matin: Déambulation dans le centre historique (10h45 11h30).

Rendez-vous dans la cour du château de Vitré de 10h à 19h.

Tarif 7€ ; Tarif réduit 4€ ; Gratuit pour les moins de 12 ans. .

Place du Château Château de Vitré

Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne

