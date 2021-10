Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Calvados, Dives-sur-Mer Les marchés du Bien-Être Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Dives-sur-Mer

Les marchés du Bien-Être Dives-sur-Mer, 13 novembre 2021, Dives-sur-Mer. Les marchés du Bien-Être 2021-11-13 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-14 18:00:00 18:00:00 Rue du 8 mai 1945 Espace Nelson Mandela

Dives-sur-Mer Calvados Dives-sur-Mer Envie d’un peu de sérénité ? Venez à la rencontre de professionnels du Bien-Être et déambulez entre les différents stands de producteurs locaux. Au programme : conférences, ateliers ou encore dégustations de produits régionaux. Envie d’un peu de sérénité ? Venez à la rencontre de professionnels du Bien-Être et déambulez entre les différents stands de producteurs locaux. Au programme : conférences, ateliers ou encore dégustations de produits régionaux. +33 6 80 13 77 39 Envie d’un peu de sérénité ? Venez à la rencontre de professionnels du Bien-Être et déambulez entre les différents stands de producteurs locaux. Au programme : conférences, ateliers ou encore dégustations de produits régionaux. dernière mise à jour : 2021-10-15 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Dives-sur-Mer Autres Lieu Dives-sur-Mer Adresse Rue du 8 mai 1945 Espace Nelson Mandela Ville Dives-sur-Mer lieuville 49.27503#-0.09801