Les Marchés des Producteurs de Pays Espalion, 29 juin 2022, Espalion.

Les Marchés des Producteurs de Pays Bd Joseph Poulenc Espalion

2022-06-29 – 2022-06-29

EUR Ces marchés privilégient le contact direct entre producteur et consommateur. Vous les reconnaîtrez grâce au logo et à la marque déposée “Marchés des Producteurs de Pays” qui les identifient et font des marchés uniques. Deux points forts à leur actif :

– la vente directe du producteur au consommateur

– l’authenticité des produits préparés à partir des savoir-faire traditionnels de chaque “pays”.

Avec une animation musicale

“les marchés 100% producteurs en direct de notre terroir” avec animation musicale différente chaque mercredi.

OFFICE DE TOURISME DU CANTON D’ESPALION

