Venez en famille fêter Halloween avec vos commerçants ! A l’occasion de l’incontournable rendez-vous de la Toussaint, les marchés de Paris se griment aux couleurs d’Halloween !

Habillage des stands, déguisement des commerçants… Et d’autres surprises vous attendent !

Marché Les Halles/Saint-Eustache – Paris 1er arrondissement

Marché Monge – Paris 5ème arrondissement

Marché Raspail Bio – Paris 6ème arrondissement

Marché Convention – Paris 15ème arrondissement

Marché Grenelle – Paris 15ème arrondissement

Marché Point du jour – Paris 16ème arrondissement

Marché Ney – Paris 18ème arrondissement

Marché Ornano – Paris 18ème arrondissement

Marché Jean Jaurès – Paris 19ème arrondissement

Marché Joinville – Paris 19ème arrondissement

Marché Place des Fêtes – Paris 19ème arrondissement

Le dimanche 31 octobre 2021 de 8h à 13h
gratuit

