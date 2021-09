Les Marches de Panoramas Parc Palmer, 25 septembre 2021, Cenon.

Organisées en collaboration avec [Bruit du Frigo](https://bruitdufrigo.com/) et la [Compagnie 16 ans d’écart](https://compagnie-16ansdecart.com/), les [Marches de panOramas](https://panoramas.surlarivedroite.fr/derive-droite/), ont lieu les 25 et 26 septembre. 3 formules aux choix, à la journée ou les 2 journées. Randonnée sur la rive droite ponctuée d’incursions artistiques, Les Marches sont gratuites sur [inscriptions sur le site internet de panOramas](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG4wjXTKEf7yMx7QZJPQzji7DyYvZtTATkjWI57SC3JCGGjw/viewform) Programme ——— ### Samedi 25 septembre (16 km) Une journée de marche pour venir explorer une nouvelle carte de ce territoire.**Au départ de l’arrêt de tram Dravemont** _A prévoir: Pique-nique, collation, gourde d’eau, sac-à-dos, de bonnes chaussures, des vêtements et des accessoires adaptés à la météo._ [**Inscriptions en ligne**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG4wjXTKEf7yMx7QZJPQzji7DyYvZtTATkjWI57SC3JCGGjw/viewform) ### Dimanche 26 Septembre (12 km) Une journée de marche pour venir explorer une nouvelle carte de ce territoire.**Au départ du château des Iris** _A prévoir: Pique-nique, collation, gourde d’eau, sac-à-dos, de bonnes chaussures, des vêtements et des accessoires adaptés à la météo._ [**Inscriptions en ligne**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG4wjXTKEf7yMx7QZJPQzji7DyYvZtTATkjWI57SC3JCGGjw/viewform) ### 25 & 26 septembre: les Marches (28km) Parez à la (re) découverte de la rive droite, sur 2 jours et passez une nuit en Bivouac! **Au départ de l’arrêt de tram Floirac Dravemont (Tram A)** _Matériel nécessaire : un pique-nique pour le samedi midi – les autres repas seront pris en charge, une collation, une gourde d’eau, un sac à dos, de bonnes chaussures, des vêtements et des accessoires adaptés à la météo et du matériel de bivouac (prise en charge par l’équipe technique)._ [**Inscriptions en ligne**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG4wjXTKEf7yMx7QZJPQzji7DyYvZtTATkjWI57SC3JCGGjw/viewform) **NB: horaires précises à l’inscription**

