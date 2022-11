Les marchés de Noël s’installent dans la capitale Catégorie d’évènement: île de France

Les marchés de Noël s’installent dans la capitale, 15 novembre 2022, . Du mardi 15 novembre 2022 au dimanche 08 janvier 2023 :

. gratuit

Que serait Noël sans ses traditionnels marchés ? Dès novembre, les premiers chalets commencent à proposer leurs produits artisanaux dans la capitale. Les villages de Noël sont nés en Allemagne dans les années 90. Ils ont connu un succès fou et se sont exportés et sont devenus un événement traditionnel de la fin d’année. Comme chaque année, les chalets s’installeront aux quatre coins de Paris de novembre à début janvier pour certains. Du marché de Noël de Notre-Dame à celui des Halles en passant par le village de Noël de la Défense, les Tuileries… pour le plus grand plaisir des promeneurs ! Contact :

Joséphine Brueder/Ville de Paris

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Les marchés de Noël s’installent dans la capitale 2022-11-15 was last modified: by Les marchés de Noël s’installent dans la capitale 15 novembre 2022

Paris