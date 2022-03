Les Marches de Michel Gontard Grenoble Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Isère

Les Marches de Michel Gontard Le Café des Arts 36 Rue Saint Laurent Grenoble

2022-03-11 21:00:00 21:00:00 – 2022-03-11 23:00:00 23:00:00

Grenoble Isère EUR poésie, humour et …

Michel crée l’univers de sa poésie née des reliefs du Trièves et de l’amour qu’il porte à sa région, à ses montagnes et à la vie bien sûr ! Il écrit et dit avec passion, et parfois fait un détour par Devos et… info@lecafedesarts38.fr +33 4 76 54 65 31 http://www.lecafedesarts38.fr/ Le Café des Arts 36 Rue Saint Laurent Grenoble

