Les marchés de l’été Rosheim, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Rosheim.

Les marchés de l’été 2021-07-06 18:00:00 – 2021-08-31 21:00:00

Rosheim Bas-Rhin

Retrouvez sur la place de la république des producteurs et des artisans qui vous feront découvrir leurs produits, leur passion et leur savoir-faire.

Les mardis 6, 20 et 27 juillet / 03, 10, 17, 24 et 31 août

