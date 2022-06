Les marchés de l’été : Per Caso Melle, 29 juillet 2022, Melle.

Les marchés de l’été : Per Caso

Melle Deux-Sèvres

2022-07-29 10:30:00 – 2022-07-29 12:45:00

Melle

Deux-Sèvres

EUR Les marchés de l’été à Melle

Vendredi 29 juillet

Spectacles de 10h30 à 11h15 et 12h et 12h45

PER CASO

Ce trio musical et poétique vous emmène en balade en chanson autour des thèmes de l’amour et de personnages touchants. Des chansons françaises blues/créoles écrites par Livio Jammet et interprétées par le trio. (Livio Jammet, chant et accordéon, Anaël Sergent, chant et guitare, Sylvain Gobin (chant, contrebasse).

Possibilité d’acheter son repas et de le consommer sur place avec des tables et bancs

Office de tourisme du Pays Mellois

Melle

